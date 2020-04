Uitzendbureau Tradiro deelt 1600 bossen bloemen voor Franciscus

Tradiro heeft een bloemenactie georganiseerd voor al het zorgpersoneel van het Franciscus Vlietland ziekenhuis in Schiedam.

Vlaardingen/ Schiedam - Het doel was om het zorgpersoneel in het zonnetje te zetten en een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Er zijn daarom gisterochtend 1600 (!) bossen bloemen afgeleverd door Holstein Flowers. De hal was binnen no time omgetoverd in een zee van bloemen. Het personeel van het Franciscus Vlietland ziekenhuis kon de actie zeer waarderen en heeft Tradiro hartelijk bedankt.