Film over vogelaar Arjan Dwarshuis op YouTube-kanaal Wildlife Film Festival Rotterdam

Schiedam/Rotterdam - Wildlife Film Festival Rotterdam brengt - zolang de corona-crisis duurt - elke woensdag en zaterdag natuurfilms bij de mensen thuis! Via een speciale playlist op het wffr-youtubekanaal kunnen kijkers thuis gratis genieten van films die voorgaande jaren te zien waren op WFFR.



Vorig weekend ging de actie van start met vijf films van eigen bodem, waaronder de eerste Nederlandse onderwaterfilm De Vele Gezichten van de Zevenhuizerplas en Het NoorderPlantsoen over natuur in het centrum van Groningen. De films werden ruim 8.500 keer bekeken!

Ook deze week staan twee mooie Nederlandse natuurfilms op het programma. Deze keer met vogels in de hoofdrol.

Vandaag gaat Arjan's Big Year online, een film van Michiel van den Bergh over vogelaar Arjan Dwarshuis die de wereld rondreisde om zoveel mogelijk vogelsoorten in een jaar tijd te spotten. Zijn doel: 6000 vogelsoorten zien. Zijn missie: aandacht voor de bescherming van vogels, want één op de zeven vogelsoorten wordt met uitsterven bedreigd.

Deze film (78 min) was de opening van WFFR 2017 en is ingesproken door Humberto Tan.