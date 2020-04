Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma van Holten spotte een fraaie lente-vlinder.



'Voor mij is het voorjaar nu echt begonnen. In een vrij uitgestrekt gebied heb ik zaterdag mijn eerste oranjetipje gevonden. Het is ook de enige die ik tegen ben gekomen. Oranjetipjes hangen in de ochtend aan een bloem of aan een rietstengel in dit geval. Je oog moet er als het ware op vallen. Kennelijk heb ik er oog voor...'