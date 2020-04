Stadsorganist Arjen Leistra geeft 'e-concert' vanuit Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Iedere eerste vrijdag van de maand geeft stadsorganist Arjen Leistra een lunchconcert op het historische orgel in het Stedelijk Museum Schiedam. De deur van het museum is vanwege corona tijdelijk dicht, maar de concerten in april en mei gaan door.



Vrijdag 3 april klinkt het eerste 'e-concert', van 12.30 uur tot 13.00 uur. Je hoort Bach, onder andere twee koralen uit de Matthäus Passion, gewoon thuis online. Bach op vrijdag is elke maand een cadeautje voor de oren, waar veel luisteraars op afkomen.

Leistra speelt dit seizoen de eerste helft van het tweede deel van Das Wohltemperierte Klavier. Daarnaast staan koraalbewerkingen en andere klaviermuziek op het programma. Op de website van het museum vind je het volledige programma en de link naar het concert. In het museum is Bach op vrijdag vrij toegankelijk. Na afloop kunnen luisteraars een gift geven. Dat is ook mogelijk bij de online concerten.