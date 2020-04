Honden aan de lijn in de polder!

Schiedam - Het is prachtig weer en bij al het thuis zitten is het natuurlijk heerlijk om even met de hond een wandeling te maken door de polder. Doe dat ook gerust, maar houd uw hond bij een wandeling door of langs de polder wel aan de lijn! Weidevogelpact Midden-Delfland hoopt dat iedereen een beetje rekening houdt met het broedseizoen dat momenteel loopt.



Er zijn afgelopen week veel meldingen gekomen van loslopende honden die door de polder achter hazen en weidevogels aanrennen. Voor deze kwetsbare dieren is dit funest. Denk aan de grutto’s. Er wordt op dit moment volop gebroed in de polder. Grutto’s, kieviten en andere weidevogels zijn van heinde en verre gekomen om hun nest in de weilanden van Midden-Delfland te maken. Ze broeden 4 weken op 4 eieren. Daarna lopen de kuikens nog 4 tot 5 weken in de polder voordat ze kunnen vliegen. Weidevogels zijn enorm bang voor honden. Op plekken waar honden door het weiland lopen, gaan ze niet broeden. Ook is de kans groot dat ze hun nest verlaten en de eieren niet uitkomen.

Kwetsbare vogels

Het gaat niet goed in Nederland met de oer-Hollandse weidevogels zoals grutto, tureluur en kievit. Zo is het aantal grutto’s de laatste tien jaar met 50% achteruitgegaan. Zo’n 90% van de West Europese grutto populatie broedt in Nederland. Als deze vogel in ons land uitsterft heeft dat desastreuze gevolgen voor de Europese populatie. We kunnen ons dus geen extra verliezen door verstoring veroorloven.

Helpt u mee?

Veel boeren en vrijwilligers doen nu in het voorjaar hun uiterste best om de weidevogel-kuikens te beschermen, helpt u mee? Houd uw hond op paden door het weiland, zoals het Doelpad, het Dijkpolderpad en de Tanthofkade, aan de lijn. Let ook op bij paden die vlak langs het weiland lopen,zoals het ommetje in het Kraaiennest en de Trekkade, zodat uw hond niet over de sloot of het hek springt. Neem het zekere voor het onzekere en lijn hem op deze stukken aan. Ziet u honden loslopen in deze gebieden, attendeer de eigenaar dan op de jonge haasjes en de broedende weidevogels.Samen zorgen we ervoor dat deze dieren hun jongen is alle rust groot kunnen brengen!