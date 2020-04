Hoogstandje plaatsing spoorbrug over Rozenburgsesluis live te volgen

Schiedam/Rotterdam - De Rotterdamse haven staat aan de vooravond van een van zijn meest spectaculaire infrastructurele hoogstandjes. Op 4 april wordt de nieuwe spoorbrug over de Rozenburgsesluis geplaatst. Het gaat om een belangrijk onderdeel van het nieuwe Theemswegtracé, de verlegging van de Havenspoorlijn bij Rozenburg.



De voorbereidingen van deze inrijdoperatie zijn in volle gang. Op donderdag wordt de brug zes meter opgevijzeld. De SPMT’s (self-propelled modular transporters) van Mammoet die de brug gaan verplaatsen, worden daarna onder de brug geplaatst. De brug wordt richting de Rozenburgsesluis gereden om daar zaterdagochtend via een ponton de oversteek te maken naar de oostzijde. Daar rijdt de brug over een speciaal hiervoor aangelegde baan van gebroken puin ( repac ) en zand langs de sluis richting zijn definitieve positie. Op de eindbestemming wordt de brug zaterdagavond op de twee pijlers geplaatst. Bijgaande animatievideo geeft weer hoe de brug verplaatst wordt.

De brug, gebouwd door Iemants uit België, bevat 4.500 ton staal en heeft een lengte van 176,8 meter, een hoogte van 30 meter en biedt met een breedte van 20 meter genoeg ruimte voor een dubbelspoor.

Bouwcombinatie

SaVe is een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Mobilis, Hollandia en Iemants en bouwt in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam de onderbouw van het Theemswegtracé, een ruim vier kilometer lang traject van een betonnen viaduct en twee stalen boogbruggen.

Oplossing knelpunt

Het Theemswegtracé is een € 300 miljoen kostende oplossing voor de problematiek van de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein- en wegverkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het Europese achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang tot de Brittanniëhaven. “Het Theemswegtracé past in het beleid van het Havenbedrijf om de achterlandverbindingen te verduurzamen en het spoor- en weg- en scheepvaartverkeer efficiënter te maken. Door de groei van het spoorvervoer en van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven voorziet het Havenbedrijf een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer. De aanleg van het Theemswegtracé lost dit knelpunt op”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Live thuis te volgen

Het spreekt voor zich dat op het Theemswegtracé in lijn met de adviezen van het RIVM wordt gewerkt. De veiligheid en gezondheid van de medewerkers staan voorop. Voor een veilige inrijdoperatie en vanwege Corona/Covid-19 is het werkgebied niet toegankelijk voor publiek. De gehele operatie is via webcams te volgen op www.portofrotterdam.com/theemswegtrace.