Schiedamse burgemeester deelt derde videoboodschap VIDEO

Schiedam - De Schiedamse burgemeester heeft vanavond een derde videoboodschap gedeeld aan alle Schiedammers. Hieronder de tekst en de video.



Beste schiedammers,

Ik heb u al twee keer bijgepraat over de stand van zaken van het coronavirus in Schiedam. En ook nu wil ik de actualiteit met u doornemen.

Vorige week maandag heeft het kabinet een behoorlijk omvangrijk pakket aan maatregelen bekendgemaakt. En dat is eind vorige week in een officiële noodverordening ook van kracht geworden. En de kernmaatregel daarvan is: geen samenscholing, geen grote samenkomsten in de openbare ruimte. Dat betekent dat als u met drie mensen of meer bij elkaar staat, dat dat niet is toegestaan en u moet in ieder geval die anderhalve meter afstand in acht nemen.

Ik moet zeggen: ten opzichte van het weekend ervoor is het afgelopen weekend veel rustiger geweest in Schiedam. Rustige straten, mensen begrijpen het, er is veel medewerking nu van de Schiedammers. Op een enkele plek zien we nog wel dat jongeren wat provocerend zijn naar de politie of naar de LBB, maar over het algemeen gaat het goed in Schiedam.

We moesten op twee punten een kleine ingreep plegen: bij de Maasboulevard en bijde entree van het Beatrixpark aan Parkweg hebben we de parkeerplaatsen moeten afsluiten, want er zijn nog te veel mensen die naar het park kwamen en in grote groepen bijeen waren. Dat is niet de bedoeling. Blijf thuis en áls je naar buiten gaat, doe dat dan in kleine groepjes.

Een belangrijk punt van aandacht vorige week, maar ook de afgelopen week, dat waren de supermarkten. Inmiddels is er nu landelijk geregeld, dat supermarkten een deurbeleid moeten toepassen. En gelukkig hebben diverse supermarkten ook gereageerd op de oproep om een seniorenuur in te stellen. Ik moet zeggen: onze supermarkten in Schiedam hebben zich daar goed aan gehouden. Het is goed opgevolgd, het is goed ingeregeld en het is ook veel rustiger in de supermarkt, en ik hoop dat u dat ook merkt. En ook veel andere winkels, buiten de supermarkten, zien toe op die toegankelijkheid en ook die anderhalvemeterregel en ik ben blij dat het zo goed is geland in Schiedam.

Wat betekent nu die noodverordening verder voor Schiedam? We hebben al een aantal maatregelen genomen. Het belangrijkste is dat ú oplet. En ik doe ook een beroep op uw verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Als u een winkel binnengaat en er zijn veel mensen binnen en het deurbeleid heeft eventjes niet gefunctioneerd, neem dan uw eigen verantwoordelijkheid en maak uw eigen keuze en wacht eventjes met een naar binnen gaan. Of als u over straat loopt en nu komt de groepje mensen tegen...

Ten eerste: je mag er gerust wat van zeggen, dat er een groep is die niet aan de regels voldoet. Maar aan de andere kant mag je er ook met een boogje omheen lopen. Neem je eigen verantwoordelijkheid.

Ik moet zeggen, we hebben op dit moment een behoorlijke steun aan onze bedrijven op gang gebracht, mede dankzij het maatregelenpakket van het rijk. Wethouder Bregman van economische zaken heeft goed contact met onze ondernemers en ik roep de bedrijven ook op om zelf in actie te komen. Heb je een probleem, meld het bij de accounthouders van de van de gemeente.

Tekst loopt onder de video door





Helaas moeten we constateren dat er in Schiedam inmiddels ook een tweede dodelijk slachtoffer is gevallen als gevolg van corona. En uiteraard gaat ons medeleven uit naar de familie en naar de nabestaanden.

Wat gaat met feest- en gedenkdagen gebeuren? Dat is ook een vraag die ik vaak hoor. Het kabinet heeft vorige week besloten dat grote evenementen en bijeenkomsten, ook kleiner dan honderd mensen, niet meer doorgaan. Dat betekent dat Koningsdag geen feestelijke dag meer is. Er vinden geen koningsdagactiviteiten plaats. Dat geldt ook helaas voor 5 mei. Dodenherdenking mag eigenlijk ook niet meer, omdat het een grote samenkomst zal zijn. Maar we zijn in gesprek met het comité dat onze dodenherdenking in Schiedam organiseert om een kleine kleinschalige, maar vooral waardige, herdenking toch nog mogelijk te maken en we denken aan een kranslegging bij het monument een kleine groep mensen op afstand van anderhalve meter, die dan door onze lokale televisie wordt uitgezonden. Dat geldt trouwens ook voor de ramadan die er binnenkort aankomt.Ramadan is een religieuze activiteit. Die valt onder de regeling dat er geen religieuze bijeenkomsten in kerk of in moskeeën plaatsvinden. Dat wil zeggen dat je de ramadan wel mag vieren, uiteraard, maar dan in een eigen kring thuis.

Ik moet nog even iets melden over de bijzondere huisartsenpost, die afgelopen week in de Margriethal is ingericht. Alle huisartsen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis werken daar samen om alle patiënten of potentiële patiënten die corona zouden kunnen hebben daar te ontvangen. En dat is belangrijk omdat huisartsen daar veel efficiënter en veel effectiever de patiënten kunnen behandelen. Maar het is ook belangrijk voor de patiënten die geen corona hebben. We merkten de afgelopen weken dat die patiënten eigenlijk niet meer naar huisarts durfden, omdat ze bang waren met coronapatiënten in de wachtkamer te worden geconfronteerd. Die angst is nu over, daar hoeft u niet meer bang voor te zijn. U kunt weer gewoon naar uw eigen huisarts voor de gewone kwesties en gewone ziektekwesties.

Tot slot wil ik u toch nog een keer erop wijzen dat we in Schiedam oog voor elkaar moeten blijven houden. Er zijn veel mensen die juist nu door het coronavirus in een eenzame periode zijn aanbeland. De bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen die mogen geen bezoek ontvangen. Dat is extra pijnlijk omdat juist zij zo gebaat zijn bij bezoek van familie en van kennissen. Ik heb als burgemeester een vriendelijke bloemenkaart gestuurd om ze toch een beetje een hart onder de riem steken. Maar ik zou u als Schiedammers ook willen oproepen: vergeet die mensen niet. En vergeet uw buurman en buurvrouw niet. En als ze eenzaam zijn en u heeft het gevoel dat ze misschien toch een beetje contact nodig hebben, vraag dan op zijn minst of je boodschap voor ze kunt doen en of dat je ze ergens mee kunt helpen.

We inmiddels ook een speciale hulplijn georganiseerd om vrijwilligerswerk te inventariseren. Zodat we in Schiedam daar waar dat nodig is mensen die beschikbaar zijn kunnen koppelen en mensen die hulp nodig hebben. Ik hoop dat u deze hele vervelende en rare periode van het coronavirus goed doorkomt. En als het nodig is dan kom ik over een paar dagen weer bij u op de lijn met de nieuwe videoboodschap.

Voor nu: heel veel sterkte.