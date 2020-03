Schiedam - Nu Theater aan de Schie zijn bezoekers even geen mooie voorstellingen kan aanbieden in het theater, komt het theater naar de huiskamer.



Theater aan de Schie selecteert het beste van het beste dat online te zien is en zorgt dat theater vanuit de luie stoel te beleven is. Houd de speciale pagina www.theateraandeschie.nl/theatervanuitjeluiestoel in de gaten voor updates. Theater vanuit je luie stoel is een samenwerking tussen Theater het Kruispunt,Theater de Leest, de Goudse Schouwburg, ATLAS Theater en Theater aan de Schie.