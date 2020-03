Scoutinggroepen in Schiedam: wij gaan door!

Schiedam - Terwijl een groot deel van het leven stil ligt, laten de scoutinggroepen in Schiedam weten juist door te gaan. Met Scouting@home, dat wel.



Thijs Roeling is welpenleiding bij de Scouting Tono-groep. Normaal gesproken zorgt hij, samen met zijn mede-leiding, dat de welpen elke week leerzame en vooral leuke activiteiten doen in en rond het gebouw van de Scoutinggroep. Ook voor hem was de schrik groot toen de overheid alle bijeenkomsten verbood.

“Volkomen terechte maatregelen, natuurlijk, maar onze meiden en jongens willen graag elke week weer iets nieuws, verrassends en avontuurlijks doen.” Samen met zijn mede-leiding starten ze Scouting@home op en sturen ze de kinderen elke zaterdag een thuisopdracht.

“Meedoen is natuurlijk geheel vrijwillig”, zo vult de 27-jarige jeugdleider aan. “Wat je ziet is dat nu ongeveer een derde van de kinderen mee doet, maar wat we bij andere scoutinggroepen zien is dat dit aandeel nog wel stijgt.” Zo kregen de welpen de eerste week van het thuisblijven een alfabet met bij elke letter een opdracht. Er wordt ook al gewerkt aan de digitale eieren-speurtocht voor over twee weken. Met 360-graden foto’s is het terrein rond het groepshuis in beeld gebracht en zijn er digitaal eieren in de foto’s verstopt. Misschien niet zo leuk als zelf eieren zoeken, maar een goed alternatief.

Ook de andere scoutinggroepen in Schiedam hebben Scouting@home opgepakt, net als in heel Nederland. Zo kregen de leden van de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep ook thuisopdrachten en gingen de welpen van de Scouting Taizé-groep sokpoppen maken.

Wie binnenkort toch al eens bij een scoutinggroep wilde gaan kijken is van harte welkom om zich aan te melden voor de Scouting@home-activiteiten en lekker mee te doen. Via www.scoutingschiedam.nl zijn de verschillende scoutinggroepen te vinden.