Damescoach Karlijn Petri vertrekt bij HC Schiedam

Schiedam - Na vier prachtige seizoenen zal Karlijn Petri na dit seizoen afscheid nemen als hoofdcoach van de Dames van HC Schiedam. Met haar grote ervaring als Nederlands elftal speelster en enorme drive om de speelsters van dames 1 van HC Schiedam individueel en als collectief te laten groeien zijn van groot belang geweest om HC Schiedam door de eerste jaren van haar jonge bestaan te leiden. Als resultaat in het bijzonder noemen we de promotie naar de overgangsklasse in 2018, een mijlpaal is in de geschiedenis van HC Schiedam.



Het bestuur en de commissie Tophockey is Karlijn bijzonder erkentelijk voor haar inzet voor HC Schiedam en de mooie prestaties die zij heeft bereikt met de spelersgroep, uiteraard samen met de overige leden van de begeleiding.

Zoals in veel processen is het nu tijd voor de volgende stap en daarom gaan de commissie Tophockey en het bestuur van HC Schiedam op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer/coach voor het nieuwe seizoen.

"Karlijn is bij het ontstaan van HC Schiedam bij ons binnengekomen en heeft vanaf dag 1 met veel passie en enthousiasme haar kennis gedeeld met de spelers, eerst Dames 2 en daarna drie jaar Dames 1. Bij Karlijn ging de combinatie van plezier en prestatie altijd hand in hand wat resulteerde in mooie en ook bijzondere resultaten, via deze weg willen wij dan ook Karlijn bedanken voor al het moois in de afgelopen 4 jaar en wellicht tot in de toekomst!" aldus Paolo Icario, voorzitter Tophockey van HC Schiedam.

Naast het vertrek van Karlijn Petri neemt HC Schiedam ook afscheid van Maarten Broekhuizen als assistent trainer/coach bij Dames 1. De commissie Tophockey gebruikt de komende periode om een nieuw begeleidingsteam samen te stellen voor het komende seizoen.