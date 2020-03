Edith en Miranda bieden muzikale troost: ' Even een hart onder de riem'

Schiedam - In moeilijke tijden komen er ook mooie initiatieven los. Zo traden vorige week zangeressen (in het dagelijks leven politie-agentes) Edith en Miranda op voor de bewoners van woonzorgcomplex Marconihove in Schiedam. 'Zo kunnen ze toch even de zorgen vergeten.'



Het spontaan opgezette concert bij de ingang aan de Kepplerstraat kwam er mede vanwege familie-banden van een van de zangeressen. 'Ja, mijn moeder woont daar', legt Edith na het bliksembezoek uit. Doorgaans treedt ze op met haar collega-agente Miranda op onder de naam 2Vintage. 'We zingen alle soorten muziek. Dat loopt van jaren vijftig tot nu, Nederlandstalig, disco, alles... Bij Marconihove bijvoorbeeld hebben we onder meer nummers van de Everly Brothers, de Blue Diamonds, Elvis Presley en Cliff Richard gedaan. Ja, de mensen genoten en vonden het geweldig. Dat is echt heel mooi om te zien. En het is gewoon heel mooi om wat troost in bange dagen te brengen, om de mensen die het niet makkelijk hebben wat op te vrolijken.'

Edith beaamt dat er onder het publiek in Marconihove grote zorgen leven met betrekking tot het coronavirus. De oudere bewoners horen natuurlijk ook tot de bekende risicogroep.

Opfleuren

'Ik merk dat er veel zorgen zijn ja, maar door dit soort dingen te doen, proberen we het iets lichter te maken allemaal. We willen hun wereld wat opfleuren. Daarom hebben we ook speciaal onze fleurige 2Vintage-jurken aangetrokken! En als je dan superleuke reacties hoort als 'dit is wat we even nodig hebben'... Ja, dan ben ik heel blij dat we de mensen even een hart onder de riem hebben kunnen steken. Je ziet ze ook even genieten. Dat is ook logisch, ze konden even naar 'buiten' en dankzij de muziek even de zorgen vergeten. Ja, uiteraard allemaal op gepaste afstand van elkaar hoor.'

Voor elkaar

'In deze moeilijke tijden moeten we met z'n allen voor elkaar zorgen. Een beetje helpen tegen de eenzaamheid, en er voor elkaar zijn. Je ziet nu zoveel mooie dingen ontstaan. Zo moet je ook ons optreden zien.'

Komend weekend gaan de dames van 2Vintage weer op pad. 'Dit keer gaan we naar een zorginstelling in Rockanje waar demente ouderen wonen. Dat zijn veelal 70-, 80-, en 90-jarigen, dan passen we ons repertoire daar weer op aan. Of we genoeg liedjes hebben? Joh, we kunnen via een internet-platform uit 25.000 nummers kiezen. Van Corry Konings tot Avicii, dus dat komt ongetwijfeld helemaal goed!'