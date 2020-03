Bijzondere geboortegolf aan de gang in Blijdorp

Rotterdam - Er is een geboortegolf aan de gang in Diergaarde Blijdorp. De laatste aanwinst is het kleine kuifhertje Stella. Het is een bijzondere geboortegolf; het zijn de eerste jonge dieren sinds mensenheugenis die voorlopig geen andere mensen zullen zien dan hun verzorgers. Diergaarde Blijdorp is vanwege de coronacrisis gesloten.

Afgelopen weken zagen we onder mer twee jonge servals en een klein pandaatje al op avontuur in de stille dierentuin. En ook bij de ringstaartmaki's werd er beschuit met muisjes gegeten. Verder werd er zaterdag een mhorrgazelle geboren en worden er kleine Rüppellsgiertjes verwacht, twee koppels zijn druk aan het broeden in hun nestkast bij de Afrikaanse Gierenrots.