Regio Rotterdam-Rijnmond weert toeristen om extra druk op zorg te voorkomen

Rotterdam - Het is niet meer toegestaan gebruik te maken van vaste seizoensplekken op campings, jachthavens, het strand en vakantieparken of deze te verhuren. Het verbod geldt ook voor bezitters van tweede woningen, vaste huisjes en vaste standplaatsen. Het is ook verboden om overnachtingen aan te bieden. Dat staat in een nieuwe noodverordening die sinds gisteravond in de hele regio geldt vanwege de coronacrisis.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil voorkomen dat toeristen en bezoekers extra druk leggen op de regionale zorgfaciliteiten. De zorgverleners geven aan dat de druk op de zorg al erg hoog is en vreesden de gevolgen van een extra toestroom van toeristen

Er zijn twee uitzonderingen gemaakt. Seizoenarbeiders mogen blijven overnachten. Daarnaast is tijdelijke bewoning door mensen die geen andere woning hebben toegestaan. Personen die een vaste plek op campings huren, gevraagd thuis te blijven en in deze periode geen gebruik te maken van hun vaste locatie.

Ahmed Aboutaleb, voorzitter veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: 'Mijn oproep is: blijf thuis. Alleen samen kunnen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen. Het is onverantwoord om naar deze plekken te komen voor recreatie. Neem de maatregelen serieus.'

Je kunt hier lezen wat er precies in de nieuwe noodverordening staat.