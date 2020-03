Schiedam Helpt opent speciaal telefoonnummer 088-855 5027

Schiedam - Schiedammers die hulp nodig hebben kunnen terecht bij Schiedam Helpt. Op de website schiedamhelpt.nl of via het telefoonnummer 088-855 5027 zijn allerlei acties en kleine en grotere initiatieven te vinden. Daarmee kunnen Schiedammers elkaar helpen in deze lastige periode. Of het nu gaat om een boodschap halen, koken voor de buren of het bieden van een luisterend oor aan mensen die daar behoefte aan hebben. Inwoners en organisaties kunnen zo iets voor elkaar betekenen en voor elkaar blijven zorgen. Want samen staan we sterker.



Wethouder Patricia van Aaken (Welzijn): “We zagen de afgelopen week al mooie acties en initiatieven voorbijkomen. Zowel van organisaties als van inwoners. Ik vind het hartverwarmend dat er in deze gekke en moeilijke tijd veel mensen zijn die graag de handen uit de mouwen steken om een ander te helpen. We moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en ouderen in verzorgingshuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Dit doen we met elkaar om het coronavirus onder controle te krijgen. Daarom vind ik het heel fijn dat we met Schiedam Helpt, sámen met onze partners, ons steentje kunnen bijdragen.”

Hulp nodig?

Schiedam Helpt is er voor mensen die hulp zoeken. Bijvoorbeeld mensen die nu niet naar buiten kunnen omdat zij tot een risicogroep behoren of ziek zijn. Of mensen die langdurig thuis zitten en echt niet meer weten wat zij moeten doen. Ook wie hulp wil aanbieden, kan terecht op de website van Schiedam Helpt.

Op de website van Schiedam Helpt is een groot aanbod te vinden, maar bellen met een hulpvraag naar 088-855 5027 kan ook. Het telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Schiedammers die bellen worden maandag tot en met zaterdag binnen 24 uur geholpen (m.u.v. zondag).

Schiedammers en organisaties bundelen hun krachten

Schiedam Helpt is een samenwerking van Servicepunt Vrijwilligers Schiedam, gemeente Schiedam, DOCK en Seniorenwelzijn. Zij brengen vraag en aanbod samen en helpen mensen digitaal of telefonisch op weg.