PKN Grote Kerk Schiedam gaat online uitzenden

Schiedam - Vanwege het coronavirus mogen er tot nader bericht geen kerkdiensten met publiek worden gehouden. Juist in deze periode van de 40-dagentijd, de Stille Week en Pasen is dat een groot gemis voor vele gemeenteleden.



De PKN-geloofsgemeenschap van de Grote Kerk wil iedereen juist nu extra tot steun zijn en inspireren. Daarom wordt er een aantal alternatieven aangeboden.

Gemeente Schiedam heeft toestemming verleend voor het live streamen van de diensten mits er maximaal 10 aanwezigen zijn. De meeste vieringen zullen in een minimale vorm en zonder publiek worden gehouden, waarbij een predikant, een lector, de organist en een enkele zanger aanwezig is, samen met technische ondersteuning voor beeld & geluid. Deze diensten worden live uitgezonden en zijn achteraf te bekijken en te beluisteren voor iedereen.

Op de home page https://pkngrotekerkschiedam.nl worden de links geplaatst naar het YouTube-kanaal en de kerkomroep. Ook zijn daar de nieuwsberichten en de kalender te vinden met de details van alle activiteiten.

Diensten Stille Week en Pasen online

De diensten in de komende periode die u live en achteraf kunt bekijken:

Zondag 5 april om 10:00 uur: Palmpasen

Vrijdag 10 april 19:30 uur: Goede Vrijdag

Zaterdag 11 april 19:00 uur: Paaswake

Zondag 12 april 10:00 uur: Paasmorgen

En daarna, zolang de kerk nog dicht moet blijven, ook de volgende vieringen op zondag om 10:00 uur

Meditatie online elke zaterdag om 11:00 uur

Elke zaterdag verzorgt Ruud Kats een meditatie, waarbij een oefening wordt gedaan en een tekst of gedicht wordt voorgelezen, ondersteund met muziek. Het is voor iedereen toegankelijk; voor alle geloofsstromingen en niet-gelovigen. Juist in deze tijd is een moment van stilte en bezinning heel verrijkend voor iedereen. Ook deze meditaties worden zaterdagmorgen live uitgezonden via de website en blijven ook beschikbaar voor een later moment.

Ook orgelspel door stadsorganist Arjen Leistra online

Woensdag 1 april om 19:15 uur, het tijdstip dat normaal de Matthäus Passion uitgevoerd zou worden, kunt u luisteren naar een orgelbewerking van het slotkoor van de Matthäus Passion (Johann Sebastian Bach 1685-1750). Deze wordt gespeeld door stadsorganist Arjen Leistra en is ook achteraf te beluisteren. Meer hierover kunt u lezen op onze website.

Ook kunt u de maandelijkse lunchconcerten ‘Bach op Vrijdag’, door Arjen Leistra op het Hess-orgel van het Stedelijk Museum, terugluisteren en kijken via YouTube. Alle uitzendingen komen op onze homepage. De eerstvolgende lunchconcerten zijn 3 april en 1 mei om 12:30 uur.



Tijdelijke kapel

Zolang de kerk niet toegankelijk is voor publiek is er een tijdelijke kapel bij de ingang aan de Lange Kerkstraat. Hier kunt u een klein stukje de kerk in en heeft u elke dag de mogelijkheid om een kaarsje te branden. Doordeweeks open van 11:00-17:00 uur en in het weekeind van 13:00-17:00 uur.



Omzien naar elkaar

Binnen en buiten de kerk zijn allemaal mooie initiatieven op gang gekomen voor iedereen die er alleen voor staat, slecht ter been is of vanwege besmettingsgevaar het huis niet uit kan. Er zijn veel vrijwilligers die hen helpen met een boodschapje, die een kaartje sturen of een praatje maken via de telefoon. Zo blijven wij omzien naar elkaar.