Laptop voor thuisonderwijs van Stichting Leergeld

Schiedam - Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden biedt basisschoolscholieren die vanwege het coronavirus thuisonderwijs volgen, maar geen beschikking hebben tot een computer of laptop een laptop aan. De stichting levert laptops aan basisscholen in alle gemeenten waar zij actief is. Basisscholen waarbij het probleem bekend is, kunnen contact opnemen via LeergeldZHM@outlook.com.



“Wij proberen iedere school die zich bij ons meldt zo goed mogelijk te helpen. We vragen de school om te inventariseren hoeveel kinderen thuis geen toegang hebben tot een laptop of computer en om eerst de eigen laptops of tablets die op school aanwezig zijn, in te zetten. Komt een school te kort? Dan vullen wij het tekort aan. Op deze manier kunnen wij ons hulpaanbod zo breed mogelijk uitzetten en meer scholen helpen”, aldus Mark Schutjens, directeurbestuurssecretaris van Stichting Leergeld.

De stichting heeft glasvezelprovider Caiway bereid gevonden om in dit project te investeren en ook Stroomopwaarts in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam draagt een steentje bij. Leergeld hoopt dat er meer bedrijven volgen die dit, of andere projecten, willen ondersteunen. Daarnaast zetten de Leergeldleveranciers in de gemeenten zich iedere dag in om goede refurbished laptops uit de markt te halen, op te knappen en te bezorgen bij de scholen.