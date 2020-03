Ziekteverzuim blijft bij Frankelandgroep zeer laag

Schiedam – De prijsuitreiking is vanwege het coronavirus uitgesteld, maar de Frankelandgroep heeft wel alvast te horen gekregen dat het opnieuw het op één na laagste ziekteverzuim van alle zorgorganisaties in Nederland kent. Daarmee is het voor het zevende achtereenvolgende jaar dat de Frankelandgroep in de nationale Top 3 van het laagste ziekteverzuim staat. Evenals vorig jaar won Stichting Maria-Oord in het Brabantse Dongen.



(Kor Kegel)

Het ‘klassement’ wordt jaarlijks vastgesteld door Vernet, een Amsterdams familiebedrijf dat al sinds 1996 landelijk onderzoek doet naar ziekteverzuim en de schade die dat voor organisaties oplevert. De Vernet Health Ranking is een jaarlijkse gezaghebbende meting. "Gelet op de maatregelen en de grote druk die op zorgorganisaties ligt in deze crisisperiode rondom het coronavirus, hebben we besloten de uitreiking voorlopig uit te stellen’’, laat Vernet weten. En richting de Frankelandgroep: "Uitstel betekent zeker geen afstel, want jullie prachtige resultaat verdient een grote pluim. Zodra het virus onder controle is, melden wij ons met een mooie uitnodiging.’’

De Frankelandgroep behaalde een 9,6. Het zeer lage ziekteverzuim geldt voor de hele Frankelandgroep, dus voor Frankeland, het Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Harg-Spaland in Schiedam, Vaartland in Vlaardingen en de thuiszorg. Gemiddeld zijn medewerkers, als ze al ziek zijn, een week korter thuis dan bij andere zorginstellingen. "Een laag ziekteverzuim betekent dat je vaker met dezelfde vertrouwde collega’s werkt", zegt bestuurder Ben de Koning, "en ook dat de klanten vaker en makkelijker door dezelfde medewerkers worden geholpen. Bovendien blijft er geld over, ruim vier ton per percentage ziekteverzuim, waarmee we kunnen zorgen voor meer handen aan het bed en gezellige activiteiten.’’