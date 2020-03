Nooit meer visje scoren op Rubensplein

Het was zaterdag op het Rubensplein een komen en gaan van vaste klanten. (Foto: DPG/gsv)

Het was zaterdag op het Rubensplein een komen en gaan van vaste klanten. (Foto: DPG/gsv)

Schiedam – Nooit meer een harinkje happen, gebakken scholletje, kibbeling of lekkerbekje scoren bij Gerard Tuyp’s Volendammer Vishandel op het Rubensplein. Zaterdag sloot de iconische kraam, na 55 jaar een vaste aanleghaven te zijn geweest voor visliefhebbers, voor het laatst de luiken.



De geliefde visbakker is namelijk ernstig ziek. “Mijn strijd tegen alvleesklierkanker is verloren”, verklaarde hij vooraf op Facebook zijn afwezigheid op de laatste dag. Zaterdag was het op het Rubensplein een komen en gaan van vaste klanten. Niet alleen om een visje te halen, maar zeker ook om hem en zijn dochter die het rode jasje van haar vader droeg, een hart onder de riem te steken. Ook op social media verschenen vele honderden steunbetuigingen.