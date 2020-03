Nu er minder mensen op straat zijn, grijpen de dieren hun kans

Rotterdam - De straten zijn leeg, op de snelwegen rijden een heel stuk minder auto's. Dat is goed nieuws, omdat de kans op besmetting met het coronavirus een stuk minder wordt. Het is ook goed nieuws voor veel diersoorten. Nu de mens weg is, grijpen dieren hun kans!

We zien de meest surrealistische foto's en filmpjes langskomen. Van verlaten steden en lege straten overal ter wereld. We zagen een zeldzame apensoort op zijn gemakkie door New Delhi in India wandelen, Nubische steenbokken snuffelen in het Israëlische Eilat. En ook in onze eigen regio voelen dieren zich een stuk veiliger nu er geen kip, euh mens, te zien is op straat.

Rijkswaterstaat waarschuwde afgelopen week voor dieren op de snelweg: 'Zelfs tijdens de spits is er vrijwel geen drukte. Toch zien we een stijging in een ander soort 'weggebruiker', die zich normaal gesproken maar weinig laat zien: wilde dieren. Waar het langsrazende verkeer normaal gesproken klein en middelgroot wild afschrikt, komt er nu veel minder vaak een voertuig langsgereden. Dat betekent dat dieren zich steeds meer op en rond de snelweg laten zien en dus mogelijk een risico vormen voor het verkeer.' Uitkijken dus als je toch op pad gaat met de auto, stelt Rijkswaterstaat.

De Rotterdamse stadsecoloog André de Baerdemaeker ziet in het oosten van Rotterdam nu al steeds meer hazen opduiken, zo vertelde hij afgelopen week op ad.nl. En hij verwacht dat meer dieren onze stad komen verkennen: 'Ik zie kansen voor vossen en steenmarters. Er blijven meer steenmarters in leven, omdat er minder verkeer is. Normaal gesproken worden ze platgereden door auto’s. Met name jonge mannelijke steenmarters zijn erg avontuurlijk ingesteld en gaan graag op onderzoek uit. Wanneer ze merken dat het rustiger op straat is, trekken ze dieper de stad in. Het is dus mogelijk dat ze ook over de Lijnbaan of de Coolsingel wandelen. Wanneer er minder mensen zijn, pakken dieren de ruimte.'

Áls gebeurt wat De Baerdemaker verwacht, betekent dat slecht (of goed, het is maar hoe je er tegenaan kijkt) nieuws voor de ratten in onze stad. Nog niet zo lang geleden beschreef De Baerdemaker op Vers Beton dat er maar één echte manier is om rattenoverlast te bestrijden: met hun natuurlijke vijanden. 'Vossen en marters zijn namelijk expert-rattenjagers. De angst die zij daarbij zaaien is vele malen effectiever dan slechts de body count. Bovendien werken zij ook in het weekend en nemen ze geen snipperdagen of ouderschapsverlof op. Tot nu toe leven ze langs de grenzen van de gemeente en in de groenere wijken. Vandaar uit proberen ze dieper in onze stad door te dringen.'