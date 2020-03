Lia (23) is één van de helden in het Erasmus MC: 'Ik haal motivatie uit de woorden sterker door strijd'

Rotterdam - Lia Kroon (23) uit Oud-Beijerland is leerling IC verpleegkundige op de intensive care van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Lia is één van die vele helden waar we in deze tijd niet genoeg aan kunnen denken.



‘"Nog geen maand geleden begon de rit in deze bizarre rollercoaster', vertelt Lia bij indebuurt Hoeksche Waard. 'Bij het binnendruppelen van de eerste coronapatiënten hadden we geen idee wat ons te wachten stond. Die onzekerheid merkte ik aan mijn lichaam: het was gespannen. Mijn collega’s en ik vroegen ons af hoe we de coronapatiënten gingen verzorgen, en wie die taak op zich zou nemen. Alles was onbekend terrein. Nu is die spanning er nog steeds, maar het voelt wel anders dan een paar weken geleden: iedereen staat op scherp.”

"Het pak beschermt goed, en daardoor voel ik me veilig. Ik denk zelfs dat ik in een supermarkt nog meer kans heb om besmet te raken, dan in het ziekenhuis. Maar er zo bij lopen, vind ik ook verdrietig voor andere patiënten. Het bezoek voor iedereen is teruggeschroefd naar één uur per dag. Dat is emotioneel al zwaar voor hen, en dan zien ze ook nog eens de hele dag mensen in uitrusting voorbij lopen. Dat doet echt wel wat met mij."

“De afgelopen tijd dacht ik heus weleens: waar ben ik in beland? Maar eigenlijk alleen in positieve zin. Want deze situatie is uniek. Iedereen leert ontzettend veel. Ook voor collega’s die aan het einde van hun carrière zijn. Die hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Terwijl, voor mij als 23-jarige is dit pas het begin. Ik ben dankbaar dat ik zoveel voor andere mensen kan betekenen. Ook al vraagt het coronavirus ontzettend veel energie. Thuis probeer ik me weer op te laden door bijvoorbeeld leuke bordspellen te doen. Maar ook door een stuk te wandelen, of in de tuin te boksen met mijn vader en mijn vriend.”

“Als ik het soms toch moeilijk heb, denk ik aan de steun en waardering van vrienden, familie en de rest van Nederland. Of ik kijk vanuit het ziekenhuisraam naar buiten en haal ik motivatie uit de krachtige Rotterdamse woorden, die deze uitzonderlijke tijd misschien wel het allerbeste omschrijven: Sterker door strijd.’’

Geschreven door Anniek Schelling, je kunt het complete verhaal lezen op indebuurt Hoeksche Waard.