Veel bekijks voor traumaheli die landt bij voetbalveldje in Schiedam

veel bekijks voor traumaheli die landt bij voetbalveldje in schie

Schiedam - Een flinke toeloop zaterdagmiddag aan het Johann Straussplein in Schiedam toen de traumahelikopter daar de landing inzette op een voetbalveldje. Het MMT was nodig ter ondersteuning van het ambulancepersoneel voor een inzet in een flatwoning aan het Dirk Schaferplein. De traumahelikopter trok veel bekijks van omwonenden. Na enige tijd kon het team weer vertrekken en steeg de helikopter weer op naar het vliegveld.