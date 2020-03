recordaantal kerstkindjes verwacht in 2020

Is er rond de feestdagen een babyboom op komst? (Foto: )

Is er rond de feestdagen een babyboom op komst? (Foto: )

Rotterdam -Tijdens de feestdagen van dit jaar zullen er zeer waarschijnlijk meer kerstkindjes geboren worden dan ooit tevoren. Afgelopen woensdag was het 25 maart, precies negen maanden vóór Eerste Kerstdag. Nederland zat toen net lang genoeg in thuisisolatie om elkaar nog leuk te vinden, en ook lang genoeg om zich voor het eerst flink te gaan vervelen. En we kunnen wel raden wat daarvan komt...

Rond de feestdagen van 2020 kunnen we dus een ware babyboom verwachten. Statistieken rond bijvoorbeeld elektriciteitsstoringen wezen in het verleden al uit wat stelletjes gaan doen als er veel vrije tijd ontstaat en ze opeens een stuk vaker in elkaars gezelschap zijn. De extreme situatie tijdens de huidige coronacrisis zorgt helemaal voor volop gelegenheid om eens samen een kindje te maken.

Er zijn nog wel wat belemmerende factoren. Bij veel mensen zijn de kinderen thuis, die zouden in de weg kunnen lopen. Ook zijn veel mensen bang voor de toekomst, hebben ze stress en moeten ze hard werken, al zouden dat ook juist redenen kunnen zijn om elkaar eens goed op te zoeken. Verder hoeven we niet veel baby's te verwachten van mensen die nu single zijn, zij hebben in deze tijd natuurlijk geen enkele kans om een partner te vinden.

Als er dit jaar een 'corona-geboortegolf' komt, zal die rond kerst zijn. De thuisblijfsituatie van nu dreigt helaas nog wel even te gaan duren. En komende weken kan er weer een heel andere sfeer in huis ontstaan: mensen krijgen genoeg van elkaar, zitten te dicht op elkaars lip en gaan zich aan elkaar ergeren. Dat levert geen goede omstandigheden op voor het maken van kinderen, eerder voor een echtscheidingsgolf in mei...