Hans en Gre 65 jaar gelukkig samen: 'Humor is het grote geheim'

Schiedam - Hans de Wit en Gre de Kort trouwen donderdag 10 maart 1955. Het is een licht bewolkte dag, er waait een matige wind uit het oost-noord-oosten en de gevoelstemperatuur is -8 °C. Donderdag 12 maart 2020 bezoekt de Schiedamse burgemeester Cor Lamers, met een temperatuur van +8°C en een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind in de rug en een ferme tuil bloemen in de hand het briljanten echtpaar. Het wordt een gezellig gesprek. Rotterdammers onder elkaar hebben veel te bespreken.



(Kathy Huitema)

Hans en Gre ontmoeten elkaar bij dansschool Sitton. Hans danst er al langer ‘en beter!’ zegt hij met een knipoog, met een partner. Gre komt twee jaar later naar de dansschool en is partner van Hans broer Piet. Tijdens het vrijdansen tikt Hans zijn broer af en zwiert met Gre over de dansvloer. Het is liefde op het eerste gezicht. Ze dansen samen verder in de wedstrijdklasse, krijgen verkering, trouwen en wonen een jaar in, in de Fabristraat in Schiedam. Hun eerste eigen woning krijgen ze in de Nozemanstraat in Rotterdam.

Na een bijzondere driehoekswoningruil keren ze terug naar Schiedam. Hans heeft tot zijn pensioen in de bouw gewerkt, Gre werkte tot haar trouwen als verkoopster in een modezaak: ‘jammer genoeg moest ik met dat leuke werk stoppen, omdat ik ging trouwen.’

Gelukkig

De liefde is niet gegroeid maar door de jaren vooral ook verbeterd. Over de 65 huwelijksjaren zegt bruidegom Hans enthousiast: ‘Fantastisch dat ik nog zo veel van haar hou!’ En bruid Gre zegt: ‘Wij zijn altijd positief. Natuurlijk hebben we pieken en dalen meegemaakt, maar we zijn gelukkig. De liefde op het eerste gezicht is 'niet gegroeid, maar verbeterd’ beamen ze dus allebei.

Het echtpaar krijgt twee zonen en twee kleinkinderen. Kleindochter Pascalle bezoekt opa en oma regelmatig. Ze heeft een klik met opa wat betreft vertellen en schrijven. Onlangs gaf ze hem het boek ‘Opa, vertel eens’. Pascalle: ‘Ik heb opa gevraagd, wat is het geheim van 65 jaar huwelijk?’

Humor

Voordat ze verder kan vertellen zegt opa: ‘Humor Pascalle, veel humor, dat is het geheim van het huwelijk van oma en opa!’ Echtpaar De Wit - De Kort geniet een goede gezondheid. Ze verdelen onderling de huishoudelijke taken, doen nog altijd samen de boodschappen, fietsen graag en als het regent pakken ze de auto. ‘Wij hebben ons briljanten huwelijksfeest precies op tijd gevierd. Hadden we alles een week later gepland, dan had het niet door kunnen gaan, vanwege het corona virus', aldus het onafscheidbare duo dat al 65 jaar gelukkig getrouwd is.