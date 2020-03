Finaliste Zakenvrouw van het Jaar Tara Boxman: 'Ik heb echt hart voor Schiedam'

Schiedam - De Schiedamse ondernemer Tara Boxman staat in de finale van de verkiezing Rotterdamse Zakenvrouw van 2020. De uitreiking zou op 7 april plaatsvinden in het Rotterdamse Stadhuis, maar door het coronavirus is deze uitgesteld. Tara is, ondanks dat ze dus nog even geduld moet hebben, blij met haar uitverkiezing. Met haar marketingbureau Miss Business timmert ze inmiddels alweer 3,5 jaar aan de weg.



(Bart van der Linden)

Onvermijdelijk komt het gesprek al snel op de coronacrisis. Ook in Schiedam worden de ondernemers hard geraakt. “Dit gaat dit veel impact hebben”, zegt Tara vanuit haar kantoor op de Professor Kamerlingh Onneslaan. “Ik ken veel ondernemers in de horeca en de klap kan écht hard gaan aankomen. Ik probeer nu waar kan te helpen, zeker ook op de Hoogstraat, waar veel nieuwe ondernemers zitten." Ook bij haar eigen bedrijf heeft het gevolgen. “Het is nu veel drukker, want we moeten al onze opdrachtgevers nalopen en veel communiceren naar buiten toe. We zagen het wel al aankomen en ik heb daarom snel mijn team bij elkaar geroepen om een briefing te geven.”

Net als bij veel andere bedrijven is het nu vooral thuiswerken. “Dat is de nieuwe norm”, zegt Tara. Als Schiedamse is ze trots in haar eigen stad te werken. Tara: “Ik heb echt hart voor Schiedam en probeer met veel andere ondernemers verbinding te zoeken. We hebben ook opdrachtgevers in Schiedam zitten, waaronder de Gemeente Schiedam. We zijn als Schiedam groot genoeg om mooie dingen te bereiken, en klein genoeg om elkaar te kennen.” Met Miss Business willen Tara en haar collega’s hun steentje bijdragen in (online) marketing buiten de deur. In het ondersteunen van ondernemingen op het gebied van social media, beheren van websites, campagnes, visueel design en video. Op een stoere, creatieve en resultaatgerichte manier. “We willen een mooie balans vinden tussen aan de ene kant commercieel actief zijn en aan de andere kant maatschappelijke betrokkenheid tonen. Daarnaast zetten we ons ook in voor het versterken van vrouwelijk ondernemerschap. Want in de top zitten nog altijd te weinig vrouwen.”

Eigenwijs

Tara komt uit een echt ondernemersgezin. “Al op jonge leeftijd wilde ik ondernemer worden. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken.” Op haar 17e werd ze moeder. Die ervaring inspireerde haar om een boek te schrijven, wat later dit jaar uit komt. ‘Van Tienermoeder tot Zakenvrouw’ gaat over het pad wat zij aflegde. “Ik wil benadrukken dat ook tienermoeders hun dromen waar kunnen maken en niet te snel aan de kant moeten worden gezet. Zij zijn vaak een vergeten groep. Jonge moeders krijgen veel op hun bord. Ik wil ze met dit boek helpen een duwtje in de rug te geven.”

Ook is ze bezig om een stichting op te zetten, gericht op tienermoeders. “Het zou leuk zijn om elk jaar bijvoorbeeld een tienermoeder van het jaar te kiezen”, zegt ze. Heeft ze als succesvol ondernemer nog tips voor beginnende ondernemers? “Durf risico’s te nemen en wees niet zo verschrikkelijk bescheiden."

Info: www.missbusiness.nl.