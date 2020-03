Ontsnapte otter Igor lijkt niet van plan terug te keren naar Blijdorp

Rotterdam - Er zwemt al een aantal dagen een ontsnapte otter door Rotterdam, zo lezen we op nujunior.nl . Hij is ontsnapt uit Diergaarde Blijdorp. Ja, het is een hij, Igor heet het beestje. Hij is er woensdag (25 maart) vandoor gegaan nadat hij uit zijn verblijf ontsnapte.

Igor werd afgelopen week in de stad ontdekt door twee wandelaars die de dierentuin hebben gebeld. Hij zwemt lekker rond in de buurt van Blijdorp, maar lijkt niet van plan uit zichzelf terug te keren. Igor heeft genoeg vis om te vangen en er is vanwege de coronacrisis ook minder personeel van de dierentuin beschikbaar om massaal op zoek te gaan 'Bovendien is hij supersnel, hij is echt in een goede conditie', verteld de verzorger van Igor tegen nujunior.nl.

