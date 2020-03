Met de snoek mee op avontuur in de Zevenhuizerplas GRATIS NATUURFILM WFFR

Rotterdam - Nee, het coronavirus kunnen we niet zomaar stoppen. Wat we wél kunnen doen is mensen blij maken met mooie gratis natuurfilms. Dát is wat de organisatie van het Wildife Film Festival Rotterdam (WFFR) deze week bedacht. En dus worden nu de beste films van afgelopen festivaledities gratis aangeboden via YouTube,. Vandaag bijvoorbeeld deze schitterende film over wat er allemaal leeft in onze eigen Zevenhuizerplas.

In deze film volgen Robert Hughan (filmmaker) en Arthur Scheijde (artdirector) onder meer het leven van een snoek. De snoek neemt je gedurende vier jaargetijden mee op verkenningstocht door de Zevenhuizerplas in Nederlands eerste onderwaterdocumentaire.

Geniet ervan!