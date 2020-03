Jongeren uit Kethel steken zorgpersoneel hart onder de riem

Schiedam - Gisteren, vrijdag 27 maart, hebben enkele jongeren uit Schiedam een spandoek opgehangen in het Franciscus Vlietland ziekenhuis namens hun vriendengroep uit Kethel. Sander Verkouter (21) ontwierp in samenwerking met Bingham Schiedam een enorm spandoek van 1,50 bij 12 meter. Bingham was bereid het doek snel en tegen een extra scherpe prijs te leveren.



Sander wilde graag wat extra's doen in deze onzekere tijd. Zo kwamen hij en zijn vrienden op het idee om middels dit mooie spandoek een boodschap te sturen naar het zorgpersoneel van het Schiedamse ziekenhuis. 'Samen staan we sterk' luidt de boodschap.



De vrienden zijn blij dat ze op deze manier hun waardering richting het zorgpersoneel hebben kunnen uitspreken. Zeker omdat er sprake is van een hechte band tussen de vriendengroep en het Franciscus Vlietland ziekenhuis. Er werken namelijk ook een aantal vrienden en familieleden van de jongeren.



Verkouter wil tot slot iedereen bedanken die bij heeft gedragen aan het spandoek:

(Gijs Gonlag, Mark Kranenburg, Alexander Engelage, Vijay Leidelmeijer, Daevey Scheffers, Daniel Rook, Joel van Oers, Jim van der Hoeven, Jordi de Bruin, Junior van Santbrink, Lars Westerveld, Lucien Corstjens, Luke Boutestein, Mark Geers, Maxim Willebrand, Sven Sauer, Tygo van Marion, Mark Keijzer, Olaf van Gelderen, Tim de Haard, Dani Klein, Pepijn 't Hoen, Lennart Poot, Stefan de Winter, Marcel Keijzer en Michel Boutestein)

Verkouter is langs alle 'sponsoren' gefietst om ze met het spandoek op de foto te zetten. Die gaat hij verwerken in een XXL-kaart (inclusief de namen van betrokkenen) die naar het ziekenhuis wordt gestuurd zodat men daar weet van wie het doek precies afkomstig is.