Campings in de hele regio gesloten: 'Blijf thuis!'

Rotterdam - In de regio Rotterdam-Rijnmond worden de campings gesloten om recreatief gebruik tegen te gaan.Dit is besloten door Ahmed Aboutaleb, voorzitter veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “Mijn oproep is: blijf thuis. Alleen samen kunnen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen. Het is onverantwoord om naar deze plekken te komen voor recreatie. Neem de maatregelen serieus.”

Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken worden sanitaire voorzieningen in recreatiegebieden gesloten omdat in deze gebouwen de 1,5 meter afstand in de meeste gevallen niet kan worden aangehouden. Ook is de verhuur van campingplaatsen en andere vormen van nachtverblijf niet toegestaan. Een uitzondering hierop geldt voor permanente bewoning en gebruik door seizoenarbeiders.

De burgemeesters van de kustgemeenten in de regio zijn blij met het besluit en onderschrijven de noodzaak hiervan. Ook worden personen die een vaste plek op campings huren, gevraagd thuis te blijven en in deze periode geen gebruik te maken van hun vaste locatie.