Schiedamse winkeliers eren onze helden met gratis poster

Schiedam - De winkeliers van de Groenelaan steunen de helden van Corona en willen dat samen met u doen. De werkdruk is enorm. De spanning neemt toe. Met man en macht wordt er op alle fronten keihard gewerkt. En daarom delen de winkeliers gratis posters uit. Met het verzoek deze voor het raam te hangen. Als dankbaarheid aan onze helden.



Het eerste denken we natuurlijk, aan de mensen in de zorg. Maar laten we ook de andere groepen niet vergeten. De medewerkers in het transport, de mensen in het onderwijs, de vakkenvullers die de hamsteraars moeten verslaan, de ondernemers die verplicht worden hun winkel te sluiten, ook dat zijn onze helden. Op deze manier maken bij een diepe buiging en zeggen 'hulde aan ALLE helden'.