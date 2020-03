kapel open in de grote of sint janskerk om een kaarsje te branden

Schiedam - Vanwege de coronacrisis is ook de Grote of Sint Janskerk gesloten. Toch is het de komende twee maanden mogelijk om in deze lastige tijd een kaarsje aan te steken in de kerk.



Er is namelijk een plexiglazen kapel neergezet van 4x5 meter waar je als bezoeker een kaarsje kunt aansteken en kunt bidden. Omdat het van plexiglas is, kan je gemakkelijk van buiten zien of je naar binnen kunt. Want ook hier is minimaal 1,5 meter afstand verplicht. Met behulp van sponsoren is dit initiatief tot stand gekomen.

Openingstijden:

ma t/m vr 11.00 - 17.00

za/zo 13.00 - 17.00