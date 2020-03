'Met een beetje begrip en vooral afstand kunnen we blijven genieten van de kleine dingen'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos over de wereld die is veranderd en hoe je kunt genieten van de kleine dingen.



'Het is bizar hoe iets onzichtbaar de gehele wereld in haar grip kan krijgen en houden. Iets wat zo simpel was en je kon doen zonder na te denken zoals boodschappen doen, winkelen, naar de kroeg of de lente fotograferen zorgen ineens voor hoofdbrekens. Winkelen is veranderd in wandelen door een mijnenveld omdat niet iedereen zich aan de regels tot afstand bewaren houdt, je gaat van links naar rechts om zo snel mogelijk de winkel veilig door te komen. Een wandeling in het park betekent eerst van een afstandje kijken of er al niet drommen mensen lopen. We hebben nóg steeds onze vrijheid, en met een beetje begrip, respect, en vooral afstand kunnen we alsnog blijven genieten van de kleine dingen en van elkaar.'