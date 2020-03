Schiedamse orthodontistenpraktijk begint boodschappenservice

Schiedam - Orthodontistenpraktijk Alfaortho uit Schiedam laat weten dat in deze tijden het verstandig is voor ouderen en kwetsbaren om zoveel mogelijk thuis te blijven en daarbij een handje te helpen. 'Met liefde doen wij uw boodschappen en bezorgen wij deze tot aan de deur, zodat u zich daar geen zorgen om hoeft te maken. Bel naar 06 87 24 77 97 dan spreken wij een dag en tijd met u af.'



'Normaal zijn wij van Alfaortho elke dag druk bezig met het bieden van orthodontische behandelingen. Met de komst van het Coronavirus is dit niet meer verantwoord en hebben wij onze praktijk gesloten.

'We zijn geïnspireerd door het initiatief van Esther en Laura uit Brabant en hebben nu de gratis boodschappenservice opgezet voor de regio Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen. Wij hopen via deze weg onszelf in te zetten voor de maatschappij. Liefs, Team Alfaortho.'