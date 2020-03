Schiedams stel trekt in 'isolatie' in een campervan door Australië

schiedams stel trekt in isolatie in een campervan door australi

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Lianne en Thom verruilden een tijd geleden Schiedam voor Australië. Vanmorgen vroeg mailde het tweetal vanuit 'down under' over de toestand aan de andere kant van de wereld.



'Als rasechte Schiedammer, inmiddels 1,5 jaar woonachtig in Australië, mail ik jullie vanuit een gehuurde campervan op de parkeerplaats van de McDonalds in Melbourne. Op 31 maart zouden mijn partner en ik na 5 maanden in Perth gewoond te hebben, terugvliegen naar Sydney. De luchtvaartmaatschappij ‘Jetstar’ vertelde ons dat ons vliegtuig niet meer zou vertrekken en inmiddels heeft West Australië haar grenzen volledig gesloten.

Hals over kop besloten wij vorige week om onszelf twee weken te ‘isoleren’ in een camper en van Perth naar Sydney te rijden. Dit betekend dat wij in 14 dagen bijna 5.000 kilometer zouden afleggen en daarbij vier van de zeven Australische staten aandoen. Wij hebben deze keuze gemaakt omdat we hoe dan ook naar Sydney moeten voor werk.

Ondanks dat het natuurlijk een onwijs eind weg is, is het stiekem ook een ontzettend mooi avontuur om samen aan te gaan. Dit geeft ons namelijk ook de kans om een aantal van de mooiste plekken van het land te ontdekken.

Gaandeweg houden wij het nieuws nauwlettend in de gaten en bekijken per dag wat er mogelijk is. Inmiddels zijn de grenzen van West- en Zuid-Australië achter ons dichtgegaan en denken we een dezer dagen de laatste grens, die van Victoria naar New South Wales, te bereiken. De regels die per dag worden aangescherpt hebben er voor gezorgd dat de meeste campsites dicht zijn waardoor we op parkeerplaatsen slapen. Wat op zich prima is want naast een douche en toilet hebben we alles in ons rijdende huisje.

Inmiddels zijn we in Melbourne en schijnt de zon, daar genieten we van op de plekken waar niet zoveel mensen zijn. Dat zijn er gelukkig nog veel in Australië. Dit is de eerste grote stad waar we stoppen en wij merken hier goed dat mensen op hun hoede zijn.

Wij houden al onze avonturen en soms ook enorme race tegen de klok online bij. Via onze instagram pagina en sinds vandaag ook onze website, waar we erg trots op zijn!'

Volg Lianne en Thom via Instagram: @whatifwefly_ en hun website www.whatifwefly.nl