Nieuwe noodverordening van kracht, dit staat er in

Rotterdam - Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft gisteren als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een nieuwe noodverordening getekend om de aangescherpte corona-maatregelen te kunnen handhaven. De verordening is geldig op het grondgebied van de 15 gemeenten die horen tot de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De nieuwe maatregelen van het rijk zijn nu ook van kracht in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de nieuwe noodverordening is het niet meer toegestaan om in groepen op straat of in de parken te zijn. Afstand houden blijft onverminderd belangrijk.

Burgemeester Aboutaleb: 'Ik roep alle Rotterdammers op toch vooral thuis te blijven, sociale contacten te mijden, de 1,5 meter in acht te nemen. Het voorkomen van verdere verspreiding van het virus is ons doel. Spreek elkaar daar ook op aan en houd rekening met elkaar. Houdt u zich niet aan de maatregelen, dan zullen onze handhavers op straat u daarop aanspreken en u wijzen op uw verantwoordelijkheid.'

Noodverordening

Op 26 maart heeft burgemeester Aboutaleb een aangescherpte noodverordening getekend. Hierin staan de maatregelen die het kabinet maandagavond heeft gepresenteerd. Burgemeesters hebben verregaande bevoegdheden gekregen. Zo kunnen ze gebieden gaan aanwijzen waar het verboden is om te komen. Bijvoorbeeld parken, stranden of wijken. Bekijk de noodverordening op de website van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (pdf).

Aangescherpte maatregelen

- In de noodverordening van 26 maart zijn maatregelen aangescherpt en nieuwe ingevoerd:

- Mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven

- Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020. Ook als het gaat om samenkomsten van minder dan 100 mensen.

- Er is een uitzondering gemaakt voor onder andere gemeenteraden. Voor begrafenissen en bruiloften geldt dat er maximaal 30 personen mogen zijn, maar alleen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden

- Alle overige adviezen en voorschriften blijven tot 6 april van kracht, ook de sluiting van scholen.