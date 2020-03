Schiedamse Aanvulwinkel dicht: 'Hopelijk hebben we snel een tijdelijke opslagplek'

Christine wil niet zelf op de foto, want: "Zonder al onze vrijwilligers zouden we helemaal nergens zijn." (Foto: )

Schiedam - Bij de Aanvulwinkel in de Schiedamse Meesterstraat zitten de deuren op slot. "Los van Corona moesten we ook al onze ruimte uit. De gemeente kan of wíl onze huisbaas niet meer betalen", constateert beheerder Christine de Pauw droogjes. "Ik weet nog even niet waar we met onze spullen naar toe moeten. We mogen niet open, en al zouden we een andere plek weten mag de klussendienst niet helpen verhuizen. Hopelijk kunnen we wel snel een tijdelijke opslagplek vinden."



In de Aanvulwinkel konden tot voor kort mensen met een pasje voor kleine prijsjes huishoudelijke artikelen kopen. "Soms krijgen we bijvoorbeeld een lading Dove van de Unilever", geeft Christine als voorbeeld. "Maar we konden voor 50 cent ook hygiënische producten aanbieden als shampoo, vuilniszakken én wc papier. Daar is juist nu heel veel behoefte aan. Met een weekbudget van een paar tientjes kún je natuurlijk niet eens hamsteren."

Christine en vele anderen doen er alles aan om in deze roerige tijd zoveel mogelijk ballen in de lucht te houden. "Zelf ben ik officieel nog gewoon aan het werk bij het WijkondersteuningsTeam Nieuwland aan het Dreesplein. Dat is vooralsnog open en de uitgifte van de Voedselbank draait ook nog. Een kort praatje kan er nog net af, en je mag ook even naar de wc, maar koffie drinken is er niet meer bij."

Voedselbank

Het is te hopen dat na het aanscherpen van het corona-beleid de voedselbank kan blijven draaien. "Op dit moment hebben we nog genoeg uit te delen, omdat we veel hebben gekregen van organisaties die gesloten zijn, zoals de kinderopvang. Maar het is wel drukker dan anders. De vrijwilligers werken zich rot. Zelf doe ik vooral mijn best om te kijken of er geen wildgroei aan particuliere initiatieven ontstaat. Die worden in deze tijd al gauw onoverzichtelijk. En bij collega's - van bijvoorbeeld Dock -check ik welke kwetsbare mensen zíj op hun lijst hebben staan."

Actieve wijk

Opvallend aan Nieuwland is de goede sfeer die de internationale wijk uitademt. De bewoners groeten elkaar, corrigeren hun kinderen en de flats uit de jaren vijftig zien er keurig uit. De 'sigarenboer' had vóór Corona zelfs zitjes voor de deur waar vooral oudere mannen bij een kop koffie van een euro een plek hadden voor hun dagelijkse praatje. Toch is een grote groep bewoners kwetsbaar. Christine: "Er heerst veel armoede, maar de bewoners zijn heel actief. We houden allemaal van onze wijk. Al blijft het een strijd om dat ook zo te houden."

Met hetzelfde pasje dat je bij de Aanvulwinkel kon gebruiken, kun je tot op heden nog naar de kledingbank voor volwassen. De Kinderkledingbank zit in de MCM de Grootstraat 19 en heeft behalve kleding en schoenen ook speelgoed en kinderboeken. Een pasje is te krijgen bij het WijkondersteuningsTeam (WOT), Stroomopwaarts, Vluchtelingenwerk, Budgetbeheerders, De Voedselbank of een zorgverlener.