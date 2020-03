Rijndam Revalidatie biedt patiënten zorg op afstand tijdens coronacrisis

In gesprek met fysiotherapeut via beeldbellen. (Foto: Rijndam Revalidatie )

In gesprek met fysiotherapeut via beeldbellen. (Foto: Rijndam Revalidatie )

Schiedam - Alle locaties van Rijndam zijn tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus, met uitzondering van de kliniek waar patiënten zijn opgenomen. Patiënten die normaal gesproken een polikliniek bezoeken voor consulten of therapieën, krijgen nu zorg op afstand aangeboden. Door gebruik te maken van beeldbellen, gaat de patiëntenzorg binnen Rijndam waar mogelijk door.



Rijndam maakte al langer gebruik van beeldbellen bij een kleine doelgroep. Door de inspanningen van behandelaren en ICT is het in korte tijd mogelijk gemaakt om dit nu aan te bieden aan een grote groep poliklinische patiënten. De veelal vanuit huis werkende behandelaren faciliteren de patiënten met het beeldbellen waardoor zoveel mogelijk consulten en therapieën door kunnen gaan. Patiënten en behandelaren zijn enthousiast over deze innovatieve manier van werken.

Toegevoegde waarde

“Juist in deze tijd hebben mensen behoefte om contact te leggen met hun behandelaar en is het essentieel dat revalidatiebehandelingen doorgaan”, geeft een maatschappelijk werker van Rijndam aan. “Voor mensen met afasie, een taalstoornis als gevolg van hersenletsel, is het echt van toegevoegde waarde dat we elkaar kunnen zien”. Bij kinderen met een spierziekte is het heel belangrijk dat ze therapie krijgen om hun ademhaling en conditie te onderhouden en verbeteren. Door beeldbellen is het nog steeds mogelijk om dit samen met een ademhalingstherapeut te doen. Een van de fysiotherapeuten zet zorgrobot Zora in tijdens haar therapie vanuit huis. Elke ochtend begint Zora met een beweegoefening, dansje, liedje of spelletje, zodat kinderen thuis kunnen meedoen.

Veilig en gemakkelijk

De verbinding tussen patiënt en behandelaar is goed beveiligd en eenvoudig in gebruik. Voor het beeldbellen wordt gebruik gemaakt van een app die gratis te downloaden is. De patiënt maakt hierbij gebruik van een smartphone of tablet. Het is voor patiënten ook mogelijk om bijvoorbeeld familieleden of een mantelzorger via de app aan te laten sluiten bij het gesprek of therapie.