Column: Hamsteraars van corona

Schiedam - Kor Kegel schrijft tweewekelijks een column voor het Nieuwe Stadsblad. Deze week gaat hij onder meer in op graaiende hamsteraars.



'In sommige winkels kun je je kont niet keren. Nu valt dat bij Home Presents aan het Broersveld 133 nog wel mee, want Sonja en Jacques Palte hebben hun cadeau- en snuisterijenwinkel slim ingericht zodat je mekaar niet hoeft te passeren binnen een afstand van anderhalve meter.

Toch snap ik dat ze de zaak voorlopig sluiten. Schie TV meldde dat ze hun klanten en zichzelf niet aan het coronavirus willen blootstellen. Gezondheid gaat voor de baat uit. Dat siert Jacques en Sonja.

Het is volgens de klanten het gezelligste winkeltje van Schiedam. Dat het nu dicht is, typeert meteen de sfeer in de stad. Overal is de gezelligheid zoek. De musea zijn dicht, cafés en restaurants zijn dicht. Geen koopavond meer, geen koopzondag. Theater, bibliotheek, sportclubs, het ligt allemaal plat. Sporthal Margriet is open, maar voor de centrale behandeling van ‘coronaverdachten’. Daar vermoed ik het tegenovergestelde van gezelligheid. De gemeenteraad vergadert niet. "Blijf thuis!’’ is het dringende advies van de regering aan het volk. Daar vallen de raadsleden ook onder.

Toch moesten in Rockanje de Eerste Slag en de Tweede Slag worden afgesloten, omdat de mensen zondag massaal naar het strand wilden… Is dat nou een onderschatting van de risico’s of komt het omdat we van premier Mark Rutte hoorden dat gezonde mensen minder risico lopen? Hij zei dat mensen die het gehad hebben het niet opnieuw krijgen en samen een groepsimmuniteit opbouwen, die als een beschermmuur rond kwetsbare ouderen fungeert. Het zal toch niet wezen dat al die strand- en natuurliefhebbers elkaar zo snel mogelijk willen besmetten om gauw die beschermmuur op te bouwen? Zouden ze echt zo mededogend zijn? Dat lijkt me niet. Bij AH in de Groenelaan zag ik graaiende hamsteraars. De zelfzucht ten top, maar zijn dat wezenlijk andere types dan strandgasten? Snappen jullie het? Hamsteraars stoppen hun vriezers en kelders vol, omdat ze vrezen straks vanwege het coronavirus en wie weet een lockdown niet meer naar de supermarkt te kunnen. Tegelijk geeft dat gezamenlijk hamsteren de hoogste kans op besmetting. Je zou er zomaar coronavirions kunnen hamsteren. Gelukkig hebben ze dan genoeg wc-papier om het koortszweet van hun voorhoofd te vegen.

Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport heeft een speciale vraagbaak voor de pers. Ik vroeg waarom een snelle beschermmuur niet nagestreefd moet worden. Het antwoord kwam in een mum van tijd. Het virus onbeheerst zijn gang laten gaan, dat is een afgewezen scenario van het kabinet. ‘Maximale controle’ heeft de voorkeur. Beheerste verspreiding. Om de zorg niet te overbelasten. Anders hebben we straks tien Margriethallen nodig. Dus blijf maar lekker thuis!'

(Kor Kegel)