Schiedam - Deze week een 'symbolische' Foto van de Week. Want nu er veel is veranderd is in ons leven, onder meer op werkgebied, betekent dat ook dat er zich nieuwe mogelijkheden aandienen. 'Voormalig forens' Leon Duivenvoorden maakte deze fraaie sfeerfoto en schreef er het volgende bij: 'Sinds vrijdag werk ik thuis en ik probeer de tijd die ik anders aan het 'forensen' kwijt ben, goed te benutten. De afgelopen dagen bijvoorbeeld door op tijd op te staan en wat foto's te maken in Midden Delfland. Het weer zat gelukkig mee. Ik wens jullie allemaal sterkte in deze moeilijke tijd, blijf gezond!'