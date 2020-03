Lastig om te sporten en te bewegen, 'maar je hoeft niet stil te zitten'

Nu de sportscholen niet beschikbaar zijn, vormen de callanetics-parken in het Beatrixpark en in Zuid een prima alternatief. (foto:DPG/gsv)) (Foto: )

Schiedam - “Het is, nu alle sportverenigingen en sportscholen dicht zijn, wat lastiger om te sporten en te bewegen”, constateert Lekker Bezig Schiedam op zijn facebook-pagina. “Toch hoef je niet stil te zitten in deze bijzondere tijd.” Dat bevestigt zeker ook Rudy Bänffer van het Team Zorg, Welzijn & Sport van de gemeente Schiedam.



Binnen de kaders van de door overheid gegeven adviezen en instructies is bewegen best mogelijk, vindt hij. Zelf brengt hij het in de praktijk door dagelijks “een beetje te wandelen, fietsen of hard te lopen.” Hij heeft de indruk, dat hij bij lange na niet de enige is en nu meer mensen individueel bezig zijn dan voorheen. “Prima natuurlijk. Maar blijf logisch nadenken”, luidt het advies. “Houd dus afstand en mijd grote groepen.” Ook ziet hij, dat de jeugd (“bijvoorbeeld op de Krajicek-playground in de Stationstraat”) de nu schoolloze dagen vult met een potje voetbal. Via de facebook-pagina haakt Lekker bezig Schiedam met ideeën en dagelijks nieuwe berichten in op bewegingsadviezen. die op social media verschijnen.

Buiten spelen

Miranda van Vliet van het tennispark aan de Stadhouderslaan zou graag ook wat beweging willen zien op de banen. “Het mag niet. Alles zit op slot.” Op Facebook stelde ze al, een beetje geprikkeld, de vraag waarom jongeren niet gewoon de gelegenheid krijgen om te tennissen. “Veilig buiten zijn is op een tennisbaan mogelijk en dan sporten ze nog ook. Beter dan ongecontroleerd buiten. Anderhalve meter afstand is het advies. Op een tennisbaan is dat met slechts vier kinderen op een baan zeker twee meter. Is dat in een speeltuin ook zo?” Om er aan toe te voegen: "Hier vlakbij in het park zie je kinderen buiten spelen, ravotten en voetballen. En onze banen liggen er leeg bij. Dat doet pijn."

Mocht de KNVB de competitie hervatten, dan wacht HBSS de klus om voor het aanbreken van de zomerstop vijftien wedstrijden af te werken.

Nacompetitie?

Vooralsnog zitten trainer Toon Wolters en zijn mannen op hun handen. "Nee, ik heb ze geen huiswerk meegegeven. De jongens hebben een app-groep en op die manier onderling contact. Ieder is een beetje voor zichzelf met de conditie bezig. Zo weet ik van Ilya Tiren, dat hij in het weekeinde hardlopend kilometers heeft gemaakt." Wolters verwacht niet dat de competitie nog afgemaakt gaat worden. "Eer dat we weer mogen voetballen zijn we weken verder. En dan heb je toch ook tijd nodig om de conditie op peil te krijgen en wedstrijdritme op te doen. Dit is gewoon een verloren seizoen."

Oók in Harga liggen de zes hockeyvelden van HC Schiedam er totaal verlaten bij. Zondag stond eigenlijk de beladen derby tegen Pollux op de rol. "Genieten van het mooie spel en de gezelligheid moeten we missen. Wees attent: volg de instructies op, blijf binnen", is de wake-up-call, gevolgd door een optimistisch: "Dan komt die mooie tijd zeker terug."