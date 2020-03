we missen onze leerlingen elke dag

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Ook bij de Regenboog is het heel stil geworden.



'Opeens is onze maatschappij stil komen te staan. En waar elke dag heel veel vrolijke kinderen de school in komen hobbelen, viel alles op 16 maart plotseling stil.

Wij, de leerkrachten van basisschool de Regenboog in Schiedam Woudhoek, missen onze leerlingen elke dag. We hopen ze met deze boodschap een beetje op te vrolijken in deze rare tijden!'

Patricia van Dijk, basisschool de Regenboog Schiedam