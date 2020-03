Zoek je hulp of wil je helpen, neem dan contact op via Schiedamhelpt.nl

zoek je hulp of wil je helpen neem dan contact op via schiedamhel

Schiedam - Servicepunt Vrijwilligers Schiedam (SVS) heeft via schiedamhelpt.nl een platform gelanceerd voor initiatieven voor hulp en ondersteuning aan inwoners in het kader van de coronacrisis. Denk hierbij aan boodschappenhulp, contact met elkaar, kinderen, maaltijdhulp, zorgen over corona, landelijke initiatieven.



Op de website staat de volgende toelichting over het nieuwe platform: 'We leven momenteel in een bijzonder wereld. De vergaande maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, hebben grote impact op mensen. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een minder goede gezondheid ondervinden problemen.

Maar waar deuren dichtgaan gaan andere juist weer open. Op deze pagina lees je alle acties en initiatieven (zover bij ons bekend) die jou kunnen helpen of waarbij je juist hulp kunt aanbieden. Zoek je hulp of wil je helpen neem dan contact op met de betreffende organisatie of het initiatief.'