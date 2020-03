'Het mysterie van het rode klapstoeltje'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos vroeg zich onlangs maar weer es af waarom dat rode stoeltje toch aan die paal bij het Gusto terreín is vastgeketend.



'Blijft een vreemd gezicht, het rode klapstoeltje dat al meer dan een jaar of zelfs langer vast staat geketend aan een paal op het Gusto terrein nabij de waterkant. Ooit van een visser geweest die er genoeg van had het stoeltje mee te sjouwen, iemand die af en toe wil rusten tijdens een wandeling, een kunstuiting, of toch gewoon een grap? Niemand lijkt het te weten, behalve dat degene die het ooit heeft geplaatst het kostbaar genoeg vond om het met een dikke ketting met maar liefst twee zware hangsloten vast te zetten.'