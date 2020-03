De Rode Kruis telefoon cirkel tegen eenzaamheid

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen!



Bent u alleenstaand en ontmoet u nu door de coronavirus geen andere mensen door uw leeftijd, handicap of ziekte? Voor uw eigen veiligheid kunt u zich aansluiten bij de Rode Kruis telefoon cirkel.

De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar dagelijks bellen. Dat gebeurt in een vaste volgorde zodat u ook door dezelfde persoon wordt gebeld. Daarna belt u zelf de volgende op de lijst.

Het geeft een gevoel van zekerheid en veiligheid als iemand dagelijks in de ochtend belt of alles in orde is. Vooral als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt.

De telefooncirkel wordt begeleid door een vrijwilliger van het Rode Kruis. Neemt een belpartner niet op dan geeft u dat door aan de vrijwilliger. Deze zal dan actie ondernemen en zo nodig hulp inschakelen. Aan deelname zijn geen kosten aan verbonden, behalve uw eigen telefoon onkosten.

Opgave kan via emailadres: info.nieuwewaterwegnoord@rodekruis.nl of per telefoon:

010 - 2342049 van 09.00 - 12.00 uur op werkdagen. Graag het antwoord apparaat inspreken eventueel buiten deze ochtenduren. Geef duidelijk uw gegevens en telefoon nummer door wij kunnen dan terug bellen of mailen.

Wilt u vrijwilliger worden bij de telefooncirkel, graag ook reacties via de mail en telefoon gegevens van Rode Kruis afdeling Nieuwe Waterweg Noord.