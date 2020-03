Pokerkampioenschap haalt geld op voor Zaal Beatrix

Schiedam - Op zondag 22 maart zou het Pokerkampioenschap van Schiedam georganiseerd worden. Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus kon de voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker niet bij Zaal Beatrix plaatsvinden. De organisatie heeft een creatieve manier gevonden om het pokerkampioenschap toch plaats te laten vinden; namelijk online! Omdat de horeca in deze tijd zwaar geraakt wordt door de gevolgen van het coronavirus, doneert het ONK Poker €1,- per deelnemer aan de speellocatie waar het kampioenschap eigenlijk plaats zou vinden.



De animo voor het Online Pokerkampioenschap van Schiedam was enorm. Er werd tijdens dit pokertoernooi niet om geld gespeeld, maar puur om de eer en het spelplezier. Toen de registratie gesloten was stonden er maar liefst 293 poker liefhebbers op de deelnemerslijst! Omdat er 293 pokeraars aan dit kampioenschap meededen, is er dus €293,- opgehaald voor Zaal Beatrix.

Na ongeveer 4 uur online pokeren was het Norman Wildenborg die won en zich een jaar lang de Pokerkampioen van Schiedam mag noemen. Daarnaast kwalificeert hij zich met deze prestatie ook voor de landelijke finale van het ONK Poker 2020 op 4 en 5 juli in Ermelo. Op plek twee eindigde Patrick Bos. Hij kwalificeert zich samen met Marc de Baaij (3e) en Arne de Kindt (4e) ook voor de finale in juli. Daarnaast werden er nog vijftien tickets gewonnen voor de halve finales in juni. De gehele uitslag van het pokerkampioenschap van Schiedam is hier te vinden: https://www.onkpoker.nl/onkp/2019-2020/pokerkampioenschap-van-schiedam



De top 3 van Schiedam



1. Norman Wildenborg, Nijmegen

2. Patrick Bos, Zevenhuizen

3. Marc de Baaij