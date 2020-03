Gemeente steunt zorgmedewerkers met parkeervergunning

Schiedam - Door de uitbraak van het coronavirus wordt een groot beroep gedaan op de werkers in de zorg. Zij zijn van vitaal belang om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. Het college wil deze mensen daarom steunen. Vanaf woensdag 25 maart kunnen zorgmedewerkers een vergunning aanvragen, waarmee zij in de gehele stad kosteloos kunnen parkeren.



Wethouder Jeroen Ooijevaar legt uit: “Door de uitbraak van het coronavirus doet de samenleving een groot beroep op de werkers in de zorg. We willen deze mensen daarom zoveel mogelijk steunen. Zij werken vaak door de gehele stad en moeten nu extra kosten maken voor parkeren. Die kosten neemt de gemeente nu op zich. We vinden dat zorgmedewerkers hun belangrijke werk nu zo goed mogelijk moeten kunnen doen, zonder zich zorgen te maken over extra parkeerkosten.”

De regeling is bestemd voor onder andere artsen, verpleeg- en verloskundigen en andere zorgverleners op wie nu een extra beroep wordt gedaan en die geen parkeervergunning hebben. Vanaf woensdag 25 maart kunnen zij een tijdelijke parkeervergunning aanvragen. Daarmee kunnen zij zonder kosten parkeren in heel Schiedam. De gemeente draagt de kosten van deze vergunning. De regeling geldt in ieder geval tot 1 juni.

Hoe een vergunning kan worden aangevraagd staat op de website van de gemeente Schiedam onder ‘parkeren’.