Geen Koningsnacht en Koningsdag in Schiedam Centrum

Schiedam - Koningsnacht en Koningsdag worden uiteraard ook in Schiedam geschrapt, laat organisatieteam Centrummanagement Schiedam voor de zekerheid weten. Hieronder een toelichting.



'Het publiek zou bij de horeca en in de Grote Kerk het Oranjefeest gaan vieren. Op Koningsdag waren verspreid over de winkelstaten vrijmarktkleedjes, oud Hollandse spellen, straatartiesten en muzikanten in het programma opgenomen. Ook de plannen voor het vrolijke kinderfeest in de Grote Kerk in samenwerking met Crévor Events en KomKids wordt geannuleerd.

We bedanken iedereen die heeft vol enthousiasme heeft meegewerkt aan de voorbereidingen en zullen alle plannen bewaren voor een mooi feest als alles achter de rug is!'