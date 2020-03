Molen Festijn Schiedam verplaatst naar 2021

Schiedam - Net als veel andere evenementen kan het Molen Festijn Schiedam niet doorgaan. Het zou plaatsvinden tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 9 mei. Dit is door de nieuwste landelijke corona-maatregelen onmogelijk geworden: er mogen tot 1 juni geen evenementen meer plaatsvinden.



Uitgerekend dit jaar hadden Stichting De Schiedamse Molens en Stichting Triple C het plan om Molendag groter van opzet te maken onder de noemer Molen Festijn Schiedam. "Wij waren erg gecharmeerd van het Dickens Festijn afgelopen december waar wij met molen De Drie Koornbloemen aan hebben meegedaan“, zegt Paul Sporken van de molenstichting. “Dat was knap neergezet met veel enthousiaste figuranten en gezellige kramen.”

Daarop is contact gezocht met organisator Stichting Triple C. Marijn Poel: “Triple C staat voor Care, Cure & Culture. Wij willen als stichting zorg, welzijn en cultuur met elkaar verbinden. Dat doen we door activiteiten te organiseren en voorzieningen te bieden die het welzijn van jong en oud verbeteren.”

Triple C was al volop bezig om contact te zoeken met allerlei bewonersgroepen om hen te betrekken bij de molens en bezoekers kennis te laten maken met de verschillende culturele achtergronden in Schiedam. Ook kraamhouders, ondernemers, vrijwilligers, figuranten, acteurs en artiesten zijn al benaderd.“Het is ontzettend jammer dat deze eerste editie van het Molen Festijn Schiedam niet door kan gaan maar gezondheid van bezoekers, deelnemers en vrijwilligers staat natuurlijk voorop. Organisatorisch zou het ook ontzettend moeilijk zijn geworden met alle onzekerheid die er nu is” zeggen beide stichtingen eensgezind.

Nieuwe datum: 8 mei 2021 *)

Na de eerste teleurstelling is meteen gekeken of er nog een mogelijkheid was om het te verplaatsen na de zomervakantie, maar ook dat bleek geen optie. De voorbereidingstijd wordt door de vakantie erg kort. Daarnaast zouden de economische gevolgen roet in het eten kunnen gooien en tegelijkertijd staan er al allerlei andere evenementen in die tijd gepland. Mogelijk dat er zelfs extra bijkomen als andere afgelaste activiteiten wel kiezen voor verplaatsing. Daarom is de knoop doorgehakt en wordt er vol goede moed ingezet op de dag van Nationale Molendag volgend jaar. Dat is zaterdag 8 mei 2021*. “Bewoners, organisaties, vrijwilligers en ondernemers die dan mee willen doen kunnen trouwens nu al contact met ons opnemen", aldus Marijn Poel: “Zet de datum vast in je agenda want het belooft een mooi festijn te worden!”.

*) Onder voorbehoud van de benodigde vergunningen en financiën