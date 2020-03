Tóch nog een cruiseschip in Rotterdam (voor onderhoud)

Rotterdam - Hoewel er komende tijd vanwege het coronavirus geen enkel cruiseschip in Rotterdam te zien is, kwam er vanochtend tóch eentje onze haven binnenvaren. Voor onderhoud.

Woensdagmorgen, 25 maart arriveerde sinds lange tijd weer een cruiseschip bij Damen ShipRepair Rotterdam voor onderhoud.



Het schip arriveert een dag nadat de rechter de boete van bijna een miljoen euro aan rederij Royal Carribean heeft geschrapt. De World Dream van Rederij Genting Cruiselines blijft een aantal dagen voor een kleine, reguliere onderhoudsbeurt.

Rederij Royal Caribbean kreeg de boete vanwege een overtreding bij het opknappen van een cruiseschip in de Rotterdamse haven. De zaak speelde sinds 2014. Toen werden bij de renovatie van de Oasis of the Seas werklieden zonder tewerkstellingsvergunning aangetroffen. Sinds gisteren is die zaak dus uit de wereld.