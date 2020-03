Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ondersteunt #Coronahulp-projecten

Schiedam - Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is op zoek naar zowel grote als kleine initiatieven van burgers die erop gericht zijn om problemen in de samenleving op te lossen. Zeker in deze barre tijden is alle hulp welkom en het fonds wil daar een steentje aan bijdragen.



'Het zijn onzekere tijden die een grote impact hebben op onze samenleving. Gelukkig ontstaan er op dit moment initiatieven waarbij mensen elkaar willen helpen en voor elkaar klaarstaan. Initiatieven die #coronahulp bieden aan de mensen die dat nu zo hard nodig hebben. En daar willen wij als Fonds graag aan bijdragen!

Speciaal voor coronahulp-projecten hebben wij de procedure versneld. Via het reguliere aanvraagformulier kunnen stichtingen en verenigingen eenvoudig een aanvraag indienen. Wij ontvangen het ingevulde formulier samen met de begroting graag retour. De aanvragen worden snel en ruimhartig behandeld zodat u bij een positief advies gauw kunt starten.



Bent u betrokken bij een stichting of vereniging en wilt u coronahulp bieden aan een kwetsbare doelgroep? Wij denken graag met u mee! U kunt uw plannen aan ons voorleggen en contact opnemen via algemeen@fondssv.nl of via 010-4754033. Wellicht kan het Fonds iets voor uw initiatief betekenen! Kijk voor meer informatie over het Fonds op www.fondssv.nl.



Heeft u al een donatie van het Fonds ontvangen maar wordt uw project uitgesteld of geannuleerd? Neem dan ook contact met ons op. Wij beoordelen in alle redelijkheid uw situatie en denken graag met u mee.

Kleine coronahulp

Ook groepjes burgers zonder stichting of vereniging kunnen snel en eenvoudig geld aanvragen voor kleinschalige initiatieven via www.kleinecoronahulp.nl. Dit is een initiatief van een aantal samenwerkende fondsen. Het Fonds heeft zich hierbij aangesloten.'