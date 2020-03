The Kik speelt zaterdag weer live, nu met alleen maar nummers van The Beatles!

Rotterdam - Jaaa! Ook komende zaterdag is er weer een concert van The Kik live op Facebook. Wie afgelopen zaterdag gekeken heeft (en dat waren véél mensen) weet wat dat betekent: Dave von Raven en Arjan Spies spelen jouw verzoekjes, barman Barry (zie foto) vertelt moppen en honderden fans praten live via Facebook mee. Zaterdag 28 maart speelt The Kik vanaf 20.30 uur alleen maar nummers van The Beatles!

Afgelopen zaterdag speelde The Kik een top 10 van covers en eigen repertoire, iedereen had de dagen ervoor kunnen stemmen. Het werd een doldwaze avond met soms een brok in de keel (bij nummers als Schuilen Bij Jou of Oude Maasweg of als iemand in de chat vertelde over een familielid dat overleden was aan corona), maar een groot deel van de avond bestond uit hilarische taferelen. Met moppen, vergeten teksten, wandelingen door het huis van Dave ('de piano staat in de woonkamer'), een chaotische versie van Simone en een polonaise tot slot.

Komende zaterdag draait het concert dus om The Beatles. Je kunt je favoriete nummer doorgeven via de facebookpagina van The Kik , zaterdag 28 maart volgt vanaf 20.30 uur de top 10 (met vast nog wel wat toegiften...).